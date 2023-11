Defesa civil de Mossoró começar a monitorar e mapear pontos críticos do município

O objetivo é focar nas ações de prevenção para garantir a segurança da população, especialmente em regiões suscetíveis a alagamentos com a proximidade do período chuvoso, além de acompanhar de perto a situação de estiagem na zona rural. Nesta segunda-feira (6), a equipe esteve na rua Aureliano Fernandes da Costa, região do Alto Sumaré, verificando possíveis locais de alagamentos em canais e bueiros. A ação faz parte do estudo de desobstrução em locais de escoamento. Além disso, a Defesa Civil segue emitindo alerta e informações para a população poder se prevenir adequadamente.

A Defesa Civil de Mossoró já faz monitoramento realizando o mapeamento de pontos críticos e acompanhamento das condições climáticas.

“A Defesa Civil já está de prontidão, estamos fiscalizando e monitorando as áreas onde possa ocorrer alagamento, bem como orientando à sociedade civil a tomar certos cuidados, como não jogar lixo em locais indevidos, pois isso vai acarretar a obstrução de bueiros e galerias”, destacou o coordenador da Defesa Civil, Jeová Fernandes.

A zona rural também segue recebendo uma atenção especial, considerando as características e necessidades das comunidades.

A garantia de acesso a recursos hídricos e a capacidade de enfrentar estiagens são de extrema importância para a manutenção da produção e do sustento do homem do campo. Nesse sentido, a Defesa Civil vem intensificando os trabalhos no sentido de permitir sempre uma resposta eficaz em possíveis situações de crise.

Em Mossoró, a Defesa Civil Municipal conta com um canal de atendimento 24h por dia. Em caso de emergência, a população pode acionar as equipes através do telefone 199. A ligação é gratuita.