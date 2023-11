Presidente da ALRN protocola requerimentos com ações voltadas a municípios do Médio e Alto Oeste. As ações são nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e segurança. Para a cidade de Apodi, por exemplo, o deputado solicita um estudo de viabilidade para a conclusão do saneamento básico e calçamento das ruas. Além disso, também requer um estudo de viabilidade para extensão da rede de distribuição de água para os bairros Bacurau 1, Missões, Bico Torto e Portal da Chapada; já para Serra do Mel, o requerimento visa o recapeamento asfáltico da rodovia RN 0-11, no trecho que liga o município a BR-101; veja outros municípios contemplados pelos requerimentos.

FOTO: REPRODUÇÃO