A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru) realizou recentemente serviço de terraplenagem em dois pontos da zona rural de Mossoró para trafegabilidade nas vias de acesso às comunidades rurais no município.



Desta vez, o serviço foi realizado na região do Córrego Mossoró e em travessas no Assentamento Jurema. A ação garante melhor acesso para os agricultores e agricultoras que diariamente trafegam pela estrada vicinal.



“Na região do Assentamento Jurema garantimos um melhor acesso, principalmente para as pessoas com entrada e saída de suas residências, na escola e na região que liga a BR-304 à Estrada do Melão, dando apoio ao setor produtivo no escoamento das safras, principalmente o melão”, destaca o titular da Secretaria de Agricultura, Faviano Moreira.



O secretário ressalta o trabalho realizado pelas equipes da Secretaria no apoio ao homem e à mulher do campo. “A Secretaria atua na zona rural tanto no apoio ao agricultor familiar, quanto também no setor produtivo da nossa região”, completa.