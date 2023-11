MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 09/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Mossoró fica com 1º lugar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 no RN

Defesa Civil inicia monitoramento e reforça ações preventivas no município

Prefeitura avança com pavimentação no Conjunto Novo através do programa “Mais Calçamento”

ESTADO

CCJ da Assembleia aprova projeto que mantém em 20% a alíquota do ICMS no RN

Governo do RN entrega mais 100 viaturas para as forças de segurança pública

Governadora lança editais da Lei Paulo Gustavo

Definido os cursos que serão ofertados no IERN de Umarizal: técnico em informática e Técnico em Agroecologia

POLÍCIA

Justiça marca julgamento do caso Eliel para o dia 12 de dezembro em Natal

Pelo menos três GCMs participaram do ataque o carro do comandante da guarda de Mossoró

"Fogo Amigo": PMM diz que cumprirá as determinações da justiça com relação aos GCMs investigados

Réu é condenado por três crimes em júri popular realizado nesta terça (7), em Mossoró

Maconha é enviada via postal ao RN identificada como “Kit Chá”; material foi apreendido pela PF

NACIONAL

Reforma tributária passa pela CCJ e deve ser votada nesta quarta-feira no Plenário do Senado

Bolsonaro é condenado à inelegibilidade pela terceira vez; Desta vez Braga Neto também foi condenado perca de direitos políticos