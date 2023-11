Cursos técnicos proporcionam qualificação profissional aos estudantes do programa Jovem do Futuro

A Prefeitura de Mossoró dá seguimento às atividades do programa “Jovem do Futuro” com a realização de aulas práticas. Nesta etapa, os cursos são realizados nas unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).



No Senac, é intenso o movimento de jovens participando dos cursos do programa. Dara Thaís, 16 anos, é aluna de turma do curso na área da beleza. A estudante aponta as oportunidades apresentadas por meio do programa que está transformando a vida dos jovens mossoroenses.

“Acho que essa oportunidade é uma grande chance para a gente ter uma profissionalização. Se a gente se interessar por essa área, a gente pode investir justamente com a bolsa que a Prefeitura está oferecendo também. É importante para a gente poder tirar uma renda. A gente que é estudante não pode trabalhar tanto devido aos estudos. A gente pode tirar uma renda extra na nossa área, neste caso a área de cabelos. Para este final é uma grande oportunidade”, disse a estudante.



Na manhã desta quinta-feira (9), o prefeito Allyson Bezerra esteve no Senac visitando as turmas do programa “Jovem do Futuro”, ouvindo estudantes e equipes de professores e profissionais envolvidos na iniciativa. “Os alunos estão tendo a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes nas áreas de informática, web design, gastronomia, beleza. É uma série de atividades que os alunos estão tendo a oportunidade dentro desse mercado. A ideia é formar o aluno para ele se inserir no mercado de trabalho e se tornar um empreendedor, como um excelente profissional que está tendo essa grande oportunidade”, destacou o prefeito.

O programa “Jovem do Futuro” apresenta possibilidade aos estudantes para inserção no mercado de trabalho com mão de obra qualificada. “Um momento muito importante para os jovens que escolhem um curso de qualificação técnica, um curso profissionalizante. Eles têm aulas numa estrutura excelente com profissionais também de ponta, profissionais de excelência que estão ministrando vários cursos nas mais diversas áreas. Na visita, podemos perceber o quão importante está sendo essa etapa de formação e como eles estão gostando. O programa é um sucesso com uma avaliação muito positiva por parte dos pais, das mães, das famílias”, frisou Erison Natécio, secretário municipal de Assistência Social e Cidadania.

Os cursos práticos se revestem de grande valor, ao proporcionarem momentos únicos aos jovens que potencializam suas habilidades, desenvolvem novas experiências e adquirem conhecimentos. “A parceria é fantástica, do ponto de vista social, de empregabilidade, de empreendedorismo. Os títulos escolhidos pelo município são fantásticos. Tem títulos do segmento de gastronomia, de informática, de beleza. Isso possibilita aos jovens ingressarem no mercado de trabalho, mas também empreender, gerar renda com títulos de gastronomia, por exemplo. Temos jovens já fazendo site. Alguns alunos também estão cursando técnica para barbearia e conseguem empreender. Essa parceria é exitosa. É um programa fantástico. A Prefeitura de Mossoró está de parabéns. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa parceria e desse momento para a população de Mossoró”, ressaltou Benjamim Garcia, gestor regional do Senac.



Na oportunidade, o prefeito de Mossoró ainda anunciou o pagamento da 3ª parcela da bolsa, no valor de R$ 300,00, aos estudantes participantes do programa. “A Prefeitura de Mossoró, inclusive, deposita agora na conta de todos esses mil jovens a terceira bolsa do programa, no valor de R$ 300,00, depositando esse valor diretamente na conta do aluno, que é para dar condição para ele estudar. Nosso objetivo é que o jovem do futuro tenha a oportunidade de estudar, de ter conhecimento, de ter uma profissão, de se colocar no mercado de trabalho e com isso ele possa ser um cidadão exemplar na cidade de Mossoró. Ser um cidadão que possa fazer nossa cidade crescer e no futuro se transformar em uma cidade com cada vez mais pujante na economia e do ponto de vista social”, declarou Allyson Bezerra.