MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 10/11/2023

MOSSORÓ

Cursos técnicos proporcionam qualificação profissional aos estudantes do programa Jovem do Futuro

Canal do bairro Dom Jaime Câmara recebe serviço de limpeza

Confira pontos de vacinação antirrábica para esta sexta-feira

17 bairros de Mossoró estão sem abastecimento de água

Coordenação da Festa de Santa Luzia reúne vendedores nesta sexta-feira para organizar localização das barracas

Disputas dos Jogos Escolares de Mossoró começam na segunda-feira

ESTADO

Pecuarista perde 17 vacas e garrotes após vermifugá-los com ivermectina, em Apodi

Encontro reúne Petrobras, sindicatos da indústria e potenciais fornecedores para fomentar negócios

Maior usina de produção de energia fotovoltaica do RN será concluída em janeiro de 2024

Atuação dos ventos vai determinar a chegada da onda de calor no RN, dia Emparn

Governo do RN discute parcerias no setor de serviços nervosa renováveis com a Noruega

POLÍCIA

Assassino do policial penal federal Lucas Barbosa é preso no Rio de Janeiro

Polícia prende em Mossoró condenado por homicídio em Frutuoso Gomes

Polícia apreende drogas e objetos utilizados para o tráfico na favela do Irã, em Areia Branca

NACIONAL

Petrobras lucra R$ 26,6 bilhões no 3º trimestre de 2023 e vai distribuir 17 bilhões

Congresso aprova R$ 15 bilhões para compensar estados e municípios por perdas de arrecadação

Estados e Municípios têm até hoje para inscrever projetos Novo PAC

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Brasileiros são autorizados a deixas Gaza; Israel confirma pausas diárias de bombardeio, mas descarta cessar fogo