Segundo dia de Enem também contará com transporte público gratuito, em Mossoró. Com a isenção da tarifa, os estudantes devem apresentar o cartão de inscrição no embarque. As linhas de ônibus vão funcionar em operação especial a partir das 11h, saindo dos bairros em direção aos principais locais de provas. Neste segundo dia, a duração da prova terá um período menor, portanto, os itinerários vão estar com os ônibus retornando às 18h40 dos bairros; confira os itinerários.

A Prefeitura de Mossoró segue ofertando gratuidade no transporte público coletivo para os estudantes que farão a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023.

Com a isenção da tarifa, os estudantes devem apresentar o cartão de inscrição no embarque. As linhas de ônibus vão funcionar em operação especial a partir das 11h, saindo dos bairros em direção aos principais locais de provas.

“É uma medida de extrema importância da Prefeitura Municipal de Mossoró, em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito que vai oferecer mais uma vez, para esse segundo dia de provas do ENEM, a gratuidade no sistema de transporte público. É a Prefeitura dando voz e vez ao estudante, dando assim a oportunidade do estudante poder ir ao seu local de prova, sossegado. Vai ter o ônibus na saída e o ônibus também para ir fazer a prova", frisou o diretor de Mobilidade Urbana do município, Luis Correia.

Neste segundo dia, a duração da prova terá um período menor, portanto, os itinerários vão estar com os ônibus retornando às 18h40 dos bairros, contribuindo para que os estudantes possam voltar com tranquilidade para casa.

ITINERÁRIOS

LINHAS ABOLIÇÕES/ SANTA DELMIRA/ REDENÇÃO

SAÍDA: 11h - RETORNO 18h40

LINHA VINGT ROSADO

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA NOVA VIDA

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA SUMARÉ

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA BELO HORIZONTE/ BOM JESUS

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA SHOPPING/ MACARRÃO

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA NOVA MOSSORÓ

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA ODETE ROSADO

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40

LINHA PLANALTO

SAÍDA: 11h30 - RETORNO 18h40