Bairro Aeroporto II recebe drive thru de recicláveis neste sábado, 11

A Prefeitura de Mossoró realizará neste sábado (11) drive thru de recicláveis na rua Anderson Dutra, bairro Aeroporto II, no horário das 8h às 11h30. Essa iniciativa tem como objetivo incentivar a população a realizar a correta separação e destinação dos materiais recicláveis, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Durante esse evento, os moradores poderão levar seus itens recicláveis, como papel, plástico e vidro, e entregá-los de forma rápida e conveniente, sem precisar sair do carro.



Essa ação demonstra o comprometimento da Prefeitura em promover a conscientização ambiental e o engajamento da comunidade em práticas sustentáveis. Teremos distribuição de mudas de espécies nativas, frutíferas e medicinais. Além do mais, todo material coletado será disponibilizado para as associações de catadores de materiais recicláveis do município.



Os moradores terão a oportunidade de interagir com profissionais especializados em separação e destinação correta de resíduos. Esses profissionais estarão presentes para fornecer orientações sobre como realizar a separação dos materiais de maneira adequada, evitando contaminações e facilitando o processo de reciclagem. Além disso, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), disponibilizará pontos de coleta segregados, onde os moradores poderão depositar os diferentes tipos de materiais recicláveis de forma organizada. Serão disponibilizadas caixas identificadas para papel, plástico e vidro, facilitando a coleta e posterior reciclagem dos materiais.



Ao participar desse drive thru de recicláveis, os cidadãos estarão engajados em um objetivo comum, em busca de um futuro mais verde e preservado para as próximas gerações. Assim, o drive thru de recicláveis não apenas incentiva a correta separação e destinação dos materiais recicláveis, como também promove uma mudança de hábitos, fazendo com que os moradores adotem práticas mais sustentáveis em suas rotinas. É uma oportunidade única de conscientização e engajamento, onde a população tem um papel fundamental na construção de um futuro melhor para o meio ambiente.