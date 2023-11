PMM prepara esquema de segurança para o próximo domingo (12), no Nogueirão

O esquema de segurança é para garantir a paz no duelo entre equipes do Mossoró Esporte Clube e o Baraúnas, que terá início às 17 horas deste domingo, no Estádio Nogueirão, em Mossoró, valendo pela liderança da 2ª Divisão do Estadual 2023. O comandante Valadares, da Polícia Militar, destacou efetivo de 40 homens para o trabalho ostensivo nas imediações do Estádio. Já o comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, disponibilizou quinze agentes em 5 viaturas para reforçar a segurança do evento. Por fim, agentes de trânsito também vão atuar desde as 9h da manhã de domingo, organizando as ruas de acesso ao Nogueirão. Ao todo, serão mobilizados 80 agentes.

Em reunião realizada no Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira nesta sexta-feira (10), a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) reuniu representantes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, agentes de trânsito e protagonistas do duelo entre as equipes do Mossoró Esporte Clube e do Baraúnas, marcado para às 17 horas deste domingo (12), sendo considerado de grande relevância para o cenário esportivo local. É esperado público de pelo menos 1.200 pessoas.

Presentes a Secretária de Esporte, Larissa Maciel, e o diretor do Nogueirão, Carlos Pontes, o assessor especial da Prefeitura, Petras Vinícius, o comandante da Guarda Civil Municipal, Thiago Fernandes, o comandante da Polícia Militar, Valadares, o subtenente de mobilidade Urbana, Gama, os representantes de Mossoró e Baraúnas, Lenilton Silva e Edvanilson Branquinho, respectivamente, e, por fim, o representante da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (AMOR), Paulo Renato.

Para a execução do esquema de segurança, foi assegurado pelo comandante Valadares, da Polícia Militar, o efetivo de quarenta homens. Da mesma maneira, a Guarda Civil Municipal, através do comandante Thiago Fernandes, disponibilizou cinco viaturas e quinze agentes para garantir a segurança dentro e fora do estádio. Por fim, agentes de trânsito também garantirão desde as 9h da manhã da data do confronto o fechamento da via que dá acesso a entrada do estádio, totalizando mais de 80 agentes a disposição.

“Reconhecemos este jogo como o mais importante do ano para o futebol mossoroense, uma vez que os nossos dois representantes na segunda divisão, Mossoró e Baraúnas, duelam ponto a ponto pelo sonhado acesso a elite do futebol norte-rio-grandense. Sendo assim, é de suma importância o emprego destes efetivos, onde desde já agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Segurança, através do secretário Coronel Costa, bem como do apoio do comandante Valadares e de toda a Polícia Militar”, afirma a Secretária de Esporte e Juventude, Larissa Maciel.

Um esquema de logística com viaturas nas três entradas do estádio também foi organizado pela direção do estádio em concordância com a Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Para o devido controle de proibição do uso de fogos ruidosos, segue permanente a revista de todos os torcedores nas entradas do estádio, bem como a averiguação nos arredores da praça esportiva pela GCM e PM.

CONSCIENTIZAÇÃO

Para o evento, a Prefeitura de Mossoró convidou a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e Região (AMOR) para ato de conscientização antes da partida quanto a proibição do uso de fogos de artifício ruidosos no município, lei municipal. Cerca de 20 crianças e pais ou responsáveis estarão presentes no estádio em campanha de respeito às configurações da lei.