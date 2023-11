MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 13/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Falta de água causa revolta moradores da região Norte da cidade de Mossoró

Paraninfo de turmas, Prefeito Allyson Bezerra recebe homenagem na formatura de 348 estudantes na UFERSA

Segundo dia de Enem também contou com transporte público gratuito, em Mossoró; coordenadores atestam que tudo correu dentro do esperado

ESTADO

Mediato pelo TJRN, Estado reconhece o débito de R$ 403,7 milhões referente ao piso salarial nacional do magistério retroativo de 2011 e 2012, para 30.599 professores da rede estadual

Ministro da Pesca e Aquicultura fará anuncio às 11 horas desta segunda-feira do Leilão do Terminal Portuário Potiguar

Liberado para tráfego novo trecho da Reta Tabajara, em Macaíba-RN; DNIT promete concluir os 14 km que faltam até dezembro

RN e Noruega discutem investimento de R$ 2,4 bilhões na instalação de usina solar em Assu

IFRN lança edital de concurso público com 51 vagas para diversos cargos

Como o atendimento de saúde chega a mais de 200 localidades em Apodi

Prefeitura de Serra do Mel anuncia Zé Vaqueiro e Toca do Vale na Festa do Caju 2023

POLÍCIA

Delegado do Ceará bate em mulher na frente de vários policiais e causa revolta nas redes sociais em todo o País

Ex-deputado Gilson de Moura é condenado mais uma vez; desta vez por lavagem de dinheiro

Policia registra tentativas de homicídio em Caraúbas e Porto do mangue; uma criança de 5 anos está entre as vítimas

Motociclista morre após colidir na traseira de uma carreta parada na BR 405

ESPORTE

Mossoró Esporte Clube vence o Baraúnas em jogo que contou com mais de 150 homens na segurança e fica com o título da segunda divisão do Estadual 2023

NACIONAL

Enem 2023: 68% dos inscritos fizeram segunda etapa da prova neste domingo, segundo Inep

Polícia Federal identificou oito pessoas que divulgaram imagens de questões durante as provas no primeiro domingo; um é de Natal

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

32 dos 34 brasileiros que estavam em Gaza aguardando embarque para o Brasil no Cairo