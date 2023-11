“Dia D” de Vacinação Antirrábica será realizado em 17 UBSs de Mossoró, no sábado (18). A vacinação ocorrerá das 7h às 17h. O objetivo é ampliar a oferta do imunizante, concedendo mais uma oportunidade de os tutores vacinarem seus cães e gatos, garantindo a proteção de toda a coletividade. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% da população animal – cães e gatos. A campanha de vacinação contra a raiva vai até o dia 20 de novembro; veja os pontos.

No próximo sábado (18), a Prefeitura de Mossoró realizará o “Dia D” da campanha de vacinação contra a raiva. Dezessete pontos de imunização de cães e gatos vão funcionar no “Dia D” abrangendo bairros e comunidade de todas as regiões do município, das 7h às 17h.

Com a realização do “Dia D” no município, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) amplia a oferta do imunizante, concedendo mais uma oportunidade de os tutores vacinarem seus cães e gatos, garantindo a proteção de toda a coletividade.

A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% da população animal – cães e gatos. A campanha de vacinação contra a raiva vai até o dia 20 de novembro.

Pontos de Vacinação:

UBS Sinharia Borges - Barrocas

UBS Ildone Cavalcante - Barrocas

UBS Joaquim Saldanha - Santo Antônio

UBS Chico Costa - Santo Antônio

UBS Conchita Ciarlini – Abolição II

UBS Lucas Benjamin - Abolição III

UBS Cid Salém Duarte - Abolição IV

UBS Luiz E. Bezerra - Santa Delmira

UBS Sueldo Câmara - Aeroporto

UBS Chico Porto - Aeroporto

UBS Marcos Raimundo da Costa - Belo Horizonte

UBS Maria Neide da Silva - Dom Jaime Câmara

UBS Maria Soares da Costa - Alto de São Manoel

UBS Vereador Lahyre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Duclécio Antônio de Medeiros - Costa e Silva

UBS Aguinaldo Pereira - Vingt Rosado

UBS Francisco Pereira de Azevedo - Liberdade I