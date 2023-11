Festa de Santa Luzia 2023: Lojinha de Santa Luzia já está aberta ao público de segunda a sábado

A Lojinha de Santa Luzia já se encontra aberta ao público desde a noite do domingo passado (12). O espaço está instalado na Praça da Convivência Fraterna, ao lado da Catedral de Santa Luzia de Mossoró, no Centro da cidade.



O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h30 e aos sábados, das 7h30 às 12h. Já a partir do próximo dia 1º de dezembro, data da abertura da Festa de Santa Luzia, o funcionamento será das estendido, das 7h às 22h.



Além do espaço físico, a Lojinha de Santa Luzia tem o atendimento e a venda de artigos religiosos através de contato pelo WhatsApp: (84) 9 9105 7936 e também venda itinerante acompanhando a peregrinação da imagem da padroeira.



A Lojinha também faz entregas em domicílios situados em Mossoró, mediante o pagamento de taxa de entrega, e ainda envia produtos para outras cidades com a cobrança do frete.



Novidades



Na Lojinha, as pessoas podem acompanhar diversas novidades de artigos religiosas, como a camiseta da festa e de eventos esportivos, caneca, terços, imagens de Santa Luzia (de 15, 30 e 40 cms), edições da Bíblia Sagrada, pingente banhado a ouro, velas, lembrancinhas e muito mais.