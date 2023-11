MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 14/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Prefeito Allyson diz que abre estação natal no dia 25 de novembro e que a Estação das Artes terá “negócio magnífico”.

“Dia D” de Vacinação Antirrábica será realizado em 17 UBSs de Mossoró, no sábado dia 18

JEMs 2023 começam com partidas de futsal, handebol e voleibol de duplas no Ginásio Municipal

Serviços Urbanos trabalha na limpeza do Canal do bairro Barrocas; secretaria espera contar com apoio da população para mantê-lo limpo

Professor José Espínola a convite da Secretaria de Agricultura, orienta agricultores sobre a temporada de inverno do próximo ano e prefeitura inicia preparativos para os Corte de Terra

CAERN diz que Previsão de retorno do abastecimento na zona norte de Mossoró é na próxima quarta ou quinta-feira

ESTADO

Entre as obras cadastradas no Novo PAC, Apodi colocou a drenagem da Baixa do Caic

Governos do Estado e Federal assinam ordem de serviços para construir a ponte dos Santos Mártires, na grande Natal

"Hoje se mostra viável a produção de pescado e algas no semiárido”, diz a governadora Fátima Bezerra ao ministro da Pesca e Aquicultura sobre a sobre interiorização da produção de camarão e algas

Peixe-leão: plano emergencial é apresentado para manejo da espécie invasora do litoral brasileiro

Inmet alerta de baixa umidade para Mossoró hoje mais 78 cidades do RN

POLÍCIA

Homem é morto enquanto estava na calçada da casa do pais no bairro Vingt Rosado

Júri absolve acusado de jogar o carro por cima da ex-mulher e depois golpeá-la a pedradas

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Repatriados pedem ajuda a Lula para trazer familiares que moram na zona de guerra; presidente promete esforços

Quatro estados vão receber brasileiros que chegarão de Gaza, diz ministério

Protestos gigantescos em várias partes do mundo em defesa do povo palestino e contra a guerra entre Hamas e o governo sionista de Israel