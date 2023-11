Estação Natal tem abertura confirmada para o próximo dia 25 de novembro. A informação foi confirmada pelo prefeito Allyson Bezerra, nesta segunda-feira (13). O projeto, cuja primeira edição aconteceu em 2022, foi sucesso de público e de crítica. Com estrutura montada na Estação das Artes Elizeu Ventania, o Estação Natal contou com túnel de luzes, uma cidade cenográfica natalina, palco para apresentações culturais e espaço para ambulantes comercializarem seus produtos. Segundo o prefeito, em 2023, o túnel de luzes será ainda maior.

“O projeto foi idealizado em 2022, e em 2023 será maior ainda, a abertura será dia 25 de novembro (sábado), com a chegada do papai noel, acendimento das luzes, um túnel ainda maior, com espaço reservado para comerciantes, e dentro da estação das artes vai está um negócio magnífico, que vale a pena levar a família lá,” pronunciou Allyson.

Além da Estação das artes, o projeto contempla a iluminação das principais ruas e avenidas de Mossoró, como também uma programação artística e cultural.