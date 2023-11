Avenida Augusto Severo recebe trabalho de sinalização da prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró segue trabalhando na melhoria da sinalização viária e nos espaços de estacionamento da cidade. Nesta segunda-feira, 13, trechos da avenida Augusto Severo receberam essas melhorias. Os serviços que estão sendo executados pela Secretaria de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem) objetivam facilitar o fluxo de veículos, garantir a acessibilidade e promover a segurança viária da população.



Entre os serviços de revitalização e modernização da sinalização de trânsito da cidade estão: as novas pinturas que proporcionam ao pedestre uma maior segurança ao atravessar a faixa, e novas placas de indicação que estão sendo instaladas em pontos estratégicos, tornando as informações mais claras, seguras e visíveis para todos.

Diretor-executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia destacou as atividades desenvolvidas pela Secretaria, enfatizando a importância do serviço.



“A Secretaria de Mobilidade não para com o seu serviço, e isso é de extrema importância, essa sinalização viária trata-se de um item de comunicação entre o órgão de sinalização e a população que vai utilizar aquele espaço. Assim sendo, a avenida Augusto Severo recebeu, no dia de ontem, um importante trabalho de sinalização para a separação de fluxo e de estacionamento. O mais importante é que esse aspecto faz com que o cidadão possa entender onde ele pode estacionar, quando pode estacionar e como é que ele tem que se comportar no deslocamento viário, garantindo assim segurança para todos”, ressaltou.



As faixas de pedestres e as sinalizações de vagas especiais também vêm recebendo uma maior atenção, com pinturas cada vez mais nítidas e a nova identidade visual, no caso das vagas preferenciais. Além disso, os espaços reservados ao transporte coletivo, aos taxistas e também ao mototaxistas foram contemplados, estando essas sinalizações de acordo com os critérios estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro.



Esses serviços demonstram o compromisso da Prefeitura de Mossoró em buscar a cada dia uma cidade mais moderna, segura e eficiente para todas as pessoas. Logo, essas mudanças trazem benefícios diretos à população, promovendo ainda mais a melhoria da mobilidade e atendendo às necessidades do povo.