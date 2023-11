Prefeitura de Mossoró inscreve 13 projetos no Novo Pac do Governo Federal

Prefeitura de Mossoró inscreve 13 projetos no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal. Os projetos são nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e agricultura, envolvem a construção de escolas em tempo integral e UEIs, Unidades básicas de saúde, aquisição de ambulâncias, obras de drenagem entre outros.



Obras da Prefeitura de Mossoró inscritas no Novo PAC:



2 Escolas Infantis, no valor de R$ 6,7 milhões





2 escolas em tempo integral, no valor R$ 26 milhões





2 ônibus escolares, no valor R$ 867.999,00





1 Centro Comunitário pela Vida, no valor de R$ 13 milhões





1 Oficina Ortopédicas





9 Unidade Básica de Saúde





2 Unidade Odontológica Móvel





1 Central de Regulação





Ambulâncias para o SAMU





2 Espaço Esportivo Comunitário, no valor de R$ 3 milhões.





R$ 31.986.021,94 para esgotamento sanitário





R$ 34.192.807,51 para drenagem





R$ 1.522.920,00 para regularização fundiária

O prazo para adesão ao Novo PAC encerrou no domingo (12). A expectativa é que, após avaliação das propostas encaminhadas por estados e municípios, o resultado seja divulgado pelo Governo Federal no início de 2024.