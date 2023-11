MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 16/11/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

MOSSORO

Solenidade oficial de abertura dos Jogos Escolares de Mossoró acontece nesta quinta-feira no Ginásio Pedro Ciarlini

Concurso da Prefeitura de Mossoró terá 500 vagas; edital será publicado ainda este ano

Mossoró terá ações alusivas ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

Mais de mil animais são imunizados contra a febre aftosa em Mossoró

Equipes da Prefeitura começam instalação de adereços natalinos nas ruas de Mossoró; Imagem de Santa Luzia, na Avenida Presidente Dutra está quase pronta

ESTADO

Deputados e senadores do RN vão se reunir no auditório do Hotel SENAC Barreira Rocha, em Natal, para definir onde vão investir a emenda de bancada 2024

Caern lança concurso com 33 vagas e salários de até R$ 8,7 mil; inscrições começam nesta quinta

IDIARN investiga morte de dezenas de animais na zona rural de Jucurutu

Chuva nesta quarta-feira no município de Messias Targino, oeste do Rio Grande do Norte.

POLICIA

Comerciante e pecuarista é morto a tiros na zona rural de Viçosa-RN

Procurada por furto em Mossoró é presa pela Polícia em Assu

Baleado pelo cunhado em praça pública, Luís-gomense de 35 anos morre no Hospital Regional de Pau dos Ferros

Delegado filmado dando um tapa no rosto de uma mulher no Ceará está preso por determinação da Justiça, atendendo pedido do Ministério Público Estadual

NACIONAL

Faltando menos de um mês para pagar o décimo, milhares de prefeitos esperam que Lula sancione PLN 40/23, liberando R$ 15 bilhões aos municípios e estados brasileiros

Protesto convocado por bolsonaristas para o dia da Proclamação da República, em Brasília, contou com menos de 200 pessoas; Fracassou também em outras capitais

Lula sanciona lei para diminuir tempo de análise dos processos das perícias no INSS

GUERRA NA FAIXA DE GAZA

40 dias após início da guerra, ONU aprova pausa humanitária em Gaza