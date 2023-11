Comércio Potiguar deve movimentar mais de R$ 400 milhões durante Black Friday

O índice se aproxima dos números pré-pandemia onde, em 2019, 59,8% pretendiam comprar. No entanto, o valor médio a ser gasto em 2023 será de R$ 744,55, inferior a 2022 quando a expectativa era de R$ 762,50. A ação é uma tradição nos Estados Unidos e no Brasil chega com o objetivo de ofertar grandes descontos e ajudar a impulsionar as vendas do comércio no último trimestre.

A Black Friday é celebrada com descontos e ofertas anualmente na última sexta-feira de novembro, neste ano marcado para o dia 24. Em 2023, de acordo com pesquisas conduzidas pelo Instituto Fecomércio RN (IFC), a data deve injetar R$ 332 milhões no varejo de Natal e R$ 71 milhões em Mossoró.



A estimativa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte (Fecomércio RN) é que aproximadamente 59,3% dos natalenses realizem compras durante o período. O índice se aproxima dos números pré-pandemia onde, em 2019, 59,8% pretendiam comprar, e é superior em relação ao ano passado, quando 57,1% planejava gastar. No entanto, o valor médio a ser gasto em 2023 será de R$ 744,55, inferior a 2022 quando a expectativa era de R$ 762,50.

A ação é uma tradição nos Estados Unidos e no Brasil chega com o objetivo de ofertar grandes descontos e ajudar a impulsionar as vendas do comércio no último trimestre.



Já em Mossoró, apenas 43% afirma que pretende comprar algum produto durante a Black Friday deste ano. Dos 57% que não pretende gastar, a maioria não acredita nas ofertas oferecidas na data (37,2%) e não comprará por falta de dinheiro (27,7%). Além disso, cerca de 14,7% diz não comprar por impulso e 14% está tentando poupar.



As pesquisas do Instituto Fecomércio RN foram realizadas entre os dias 16 e 24 de outubro de 2023. A entidade entrevistou 609 consumidores de Natal e 501 de Mossoró. O nível de confiança de ambos os levantamentos é de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais.