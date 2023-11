Vendas de fim de ano devem impulsionar contratações em Mossoró; estimativa é de 1.800 vagas temporárias. A projeção é do Instituto Fecomércio RN (IFC). A maior parte das oportunidades, de 900 a 1.000 destas vagas, estará concentrada no setor de Serviços; enquanto, no Comércio, devem ser gerados de 500 a 800 novos postos de trabalho. Para o vice-presidente da Federação e do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró, Michelson Frota, os empregos temporários são uma ótima forma de conquistar espaço no mercado formal.

O último trimestre é um dos períodos mais aguardados pelos negócios do Comércio de Bens e Serviços. Para atender a demanda gerada pelas vendas de final de ano, muitas empresas precisam ampliar suas equipes e acabam por investir na contratação de novos funcionários.

Em 2023, de acordo com projeção do Instituto Fecomércio RN (IFC), esses segmentos devem gerar até 1800 vagas de emprego temporário no município de Mossoró.

A maior parte das oportunidades, de 900 a 1.000 destas vagas, estará concentrada no setor de Serviços; enquanto, no Comércio, devem ser gerados de 500 a 800 novos postos de trabalho.

Para o vice-presidente da Fecomércio RN e do Sindicato do Comércio Varejista de Mossoró, Michelson Frota, os empregos temporários são uma ótima forma de conquistar espaço no mercado formal.

“Essa é uma grande oportunidade para quem está procurando trabalho, já que aproximadamente 60% das vagas são para o mercado formal – ou seja, com carteira assinada. Apesar de serem contratos temporários, muita gente que se destaca nessas vagas acaba sendo efetivado e consegue se firmar no quadro das empresas. Para conquistar um contrato duradouro, porém, é fundamental buscar qualificação profissional”, explicou Michelson.

Capacitação profissional aumenta empregabilidade

Milhares de mossoroenses esperam conquistar um emprego no final do ano. Para conseguir uma oportunidade e manter o posto após o período de festas, os interessados devem ter disponibilidade e buscar capacitação.

Pensando nisso, além de aproximar empresas que estão à procura de colaboradores e pessoas interessadas em uma vaga de trabalho, o projeto Senac Carreiras oferece treinamentos, consultorias e orientação profissional.

“Ter interesse e vontade de trabalhar é apenas o primeiro passo. Quem está em busca de uma oportunidade, ou quer transformar uma vaga temporária em um contrato efetivo, precisa investir em qualificação profissional. Diante dessa realidade e em sintonia com as necessidades do mercado, o Senac RN disponibiliza uma série de ferramentas para aumentar a empregabilidade dos nossos alunos” destacou o diretor regional do Senac, Raniery Pimenta.