Isolda celebra avanço na execução de sua emenda para Castramóvel Mossoró

A emenda foi depositada na conta da prefeitura, destinada pela deputada estadual, em dezembro de 2020. Desde então, o processo para implantação do equipamento no município tem passado por reviravoltas. Nesta quinta-feira (16), em uma audiência crucial com o Ministério Público, a secretária de saúde, Morgana Dantas, anunciou que irá conferir os documentos necessários para a efetiva compra do equipamento, trazendo uma nova perspectiva para a longa espera dos mossoroenses.

A saga para a implementação da emenda de R$ 145 mil destinada ao Castramóvel em Mossoró pela deputada estadual Isolda Dantas (PT/RN) tem sido marcada por desafios e esforços contínuos. Desde dezembro de 2020, quando a emenda foi depositada na conta da prefeitura, o processo tem passado por reviravoltas.

Em agosto de 2021, a prefeitura abriu uma licitação para a aquisição do equipamento. Contudo, o desfecho foi desfavorável, pois o processo licitatório durou apenas três dias, inviabilizando sua validação.

Diante da persistência municipal em não aplicar o recurso, um ano depois, empenhada na busca de soluções, a deputada Isolda tomou uma medida decisiva. Em um gesto de compromisso com a causa, abriu um procedimento junto ao Ministério Público, requerendo a instauração de um inquérito civil para acelerar o processo e superar os obstáculos que impediam a implementação da emenda.

Em abril de 2022, a prefeitura promoveu uma nova licitação, resultando na definição de um vencedor. No entanto, a gestão municipal não efetuou a compra do equipamento, prolongando a ansiosa espera pela concretização do Castramóvel em Mossoró.

Em maio de 2023, uma tentativa de alteração no objetivo da emenda foi apresentada pela prefeitura. Porém, a deputada Isolda Dantas, consultando o movimento da causa animal, resistiu à mudança, mantendo firme o propósito original do Castramóvel.

No Diário Oficial do Município de 04 de setembro de 2023, a prefeitura lançou mais uma nova licitação, renovando as esperanças para a concretização do projeto. Somente hoje, em uma audiência crucial com o Ministério Público, a secretária de saúde, Morgana Dantas, anunciou que irá conferir os documentos necessários para a efetiva compra do equipamento, trazendo uma nova perspectiva para a longa espera dos mossoroenses.

A deputada demonstrou confiança com o avanço do processo para a implementação do equipamento.

“A mobilização popular e a luta valerá a pena. Movimentos e instituições em defesa da causa animal foram e continuam sendo fundamentais para que ao final desse processo sairemos vitoriosos com a concretização e aplicação desse recurso. Vamos seguir vigilante e acompanhando juntos” afirmou Isolda.

O recurso para a compra da unidade móvel veterinária para Mossoró é fruto de um diálogo dos movimentos da causa animais e instituições com o mandato da deputada Isolda. A concretização desse sonho é muito necessária para o controle populacional de cães e gatos, ofertando castração gratuita por todo o município. Lutamos para sua realização”, reforçou a deputada.