Por unanimidade, juízes do TRE/RN decidem manter o deputado Ubaldo Fernandes no cargo. Os magistrados rejeitaram, nesta quinta-feira (16), o mandado de segurança impetrado por Anaximandro Rodrigues, o “Dr. Anax” (União Brasil), de validar os 16.821 votos recebidos por ele nas eleições de 2022, quando era candidato ao cargo de deputado estadual. Se tivesse sido aceito, o mandado permitiria a soma dos votos recebidos por Anax e pelo hoje vereador Robson Carvalho, que alcançou 26.609 votos no último pleito, tomando a cadeira ocupada pelo deputado Ubaldo Fernandes (PSDB), que obteve 34.426 votos e é o último suplente da Casa.