MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/11/2023

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Conselho de Medicina do Rio Grande do Norte presta homenagem a Diretora geral da APAMIM por vidas salvas durante a pandemia

Vendas de fim de ano devem impulsionar contratações em Mossoró; estimativa é de 1.800 vagas temporárias

Lawrence pede recursos a bancada federal para o memorial de Santa Luzia

Prefeitura de Mossoró inicia inscrições do programa Semear 2024

Fã mirim do Corpo de Bombeiros celebra o quinto aniversário na companhia dos militares, em Mossoró

ESTADO

Sonda da Petrobras deve chegar na próxima semana para iniciar a perfuração de poços na Margem Equatorial na costa do Rio Grande do Norte

Por unanimidade, juízes do TRE/RN decidem manter o deputado Ubaldo Fernandes no cargo

Câmaras de Serra do Mel e Mossoró serão agraciadas nesta sexta, em Natal, com o Selo de Transparência do TCE

Comércio Potiguar deve movimentar mais de R$ 400 milhões durante Black Friday

Cosern orienta que lâmpadas de LED são mais seguras, para decoração natalina e também pede para evitar enfeites de papel, algodão e lã de palha seca

NACIONAL

Climatologista Carlos Nobre, da USP, diz que região do Nordeste vai sofrer seca forte em 2024

MEC divulga regras e cronograma do processo seletivo para as vagas remanescentes do Fies

Pagamento do bolsa família começa nesta sexta-feira

POLÍCIA

Empresário do ramo de metais é preso por receptação em Mossoró

Moto com características da que foi usada em latrocínio que baleou casal no Vingt Rosado, é encontrada pela Polícia Militar

Criança esquecida dentro de van escolar é resgatada por agentes de mobilidade em Natal