PMM institui Grupo de Trabalhos para garantir a publicação dos editais dos concursos ainda em 2023

Conforme detalha o decreto municipal, publicado no DOM da quarta-feira (16), o Grupo de Trabalhos irá organizar e conduzir os certames que ocorrerão no biênio 2023 e 2024. Devem ainda praticar atos preparatórios e de logística e adoção de providências necessárias a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos públicos dos quadros da Procuradoria-Geral do Município, da Secretaria Municipal da Fazenda, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação.