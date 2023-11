Concurso: Em live, Allyson anuncia gratuidade, cargo de Professor da Educação Especial e vagas para nível médio

Em uma live nas redes sociais nesta sexta-feira (17), o prefeito Allyson Bezerra fez importantes anúncios em relação ao concurso público da prefeitura de Mossoró. A primeira delas foi o envio para a Câmara Municipal do Projeto de Lei nº 73/2023, que trata de isenções em concursos publicados realizados pelo Município. Allyson anunciou ainda vagas para nível médio na Assistência Social e na Educação e cargo de Professor Atendimento Educacional Especializado. O concurso prevê vagas para as secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Procuradoria e para Auditores Fiscais. A previsão é que o edital seja lançado ainda este ano.

O Prefeito Allyson Bezerra anunciou nesta sexta-feira (17), em uma live nas redes sociais, novidades em relação ao concurso público da prefeitura de Mossoró. A primeira delas foi o envio para a Câmara Municipal do Projeto de Lei nº 73/2023, que trata de isenções de taxa em concursos publicados realizados pelo Município.

Allyson anunciou ainda vagas para nível médio e cargo de Professor da Educação Especial para o concurso público.





Isenção de taxa em concursos



O PL envido à Câmara, prevê a isenção para candidato que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional.



Conforme propõe o Executivo, também obterão isenção em concursos o candidato que seja doador de sangue, doador de órgãos, doador de medula óssea e candidato que tenha exercido a função de Mesário nas últimas três eleições.



Vagas para Professor de de Atendimento Educacional Especializado

O chefe do executivo mossoroense também enviou à Câmara o Projeto de Lei nº 28/2023, que cria seis vagas para o cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado. O objetivo é o atendimento às crianças com deficiência. Neste mesmo projeto de lei, são criadas três vagas para Professor de Português e mais três vagas para Professor de Educação Física.



Está previsto no PL, que os candidatos ao cargo de Professor de Atendimento Educacional Especializado possua Ensino Superior Completo em Educação Especial ou Ensino Superior Completo em licenciatura plena com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em Educação Especial ou Educação Inclusiva ou Atendimento Educacional Especializado, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação.



"Nosso objetivo é ampliar o atendimento na Educação Inclusiva, tornando nossas creches e escolas ambientes propícios para o desenvolvimento das nossas crianças", pontuou o gestor.

Vagas para Nível Médio

Sobre vagas para nível médio no concurso, o prefeito Allyson Bezerra, anunciou oficialmente a inclusão de vagas para nível médio no concurso público da prefeitura. Serão mais de 500 oportunidades no total, entre eles, vagas para nível médio na Assistência Social e na Educação.



Para Assistência Social, será vaga para Educador Social, Agente Administrativo e Cuidador Social, todas acessíveis a candidatos de nível médio. O Projeto de Lei 26/2023 respalda essa decisão, consolidando a proposta.



“Estamos unindo esforços significativos para a realização do concurso, um momento histórico para o nosso município. É muito gratificante poder proporcionar oportunidades para o nosso povo se tornar funcionário efetivo da prefeitura,” pontuou Allyson.

Os concursos preveem vagas para as secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Procuradoria e para Auditores Fiscais. A previsão é que o edital seja lançado ainda este ano.