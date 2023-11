"CAF é a segunda identidade do agricultor" , diz Faviano Moreira, secretário de Agricultura

"A primeira identidade é a civil, que todo mundo tira, e a segunda e comprovação que ele agricultou perante as políticas públicas é o Cadastro da Agricultura Familiar. Então, com isso aí ele consegue ter acesso a todas as políticas públicas que vão desde a parte crédito, seguro-safra, a questão da aposentadoria, a gestão da zona rural que comprova que é agricultora, então ele consegue realmente se inserir nas políticas públicas e ser atendido", pontuou Faviano Moreira. Neste sábado, o prefeito Allyson Bezerra acompanhou o trabalho de cadastro na localidade de Curral de Baixo e convocou o homem do campo para fazer o cadastro na sede da Secretaria de Agricultura, ao lado da UFERSA, para não ficar sem os benefícios e permitir, com este cadastro, novas políticas públicas com alcance mais abrangente.

"A CAF é a segunda identidade do agricultor, ele tem a primeira identidade civil que todo mundo tira e a comprovação que ele agricultou perante as políticas públicas é somente mediante a CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, então com isso aí ele consegue ter acesso a todas as políticas públicas que vão desde a parte crédito, seguro-safra, a questão da aposentadoria, a gestão da zona rural que comprova que é agricultora, então ele consegue realmente se inserir nas políticas públicas e ser atendido", pontuou Faviano Moreira, titular da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural(SEADRU).

Neste sábado, dia 18, a Prefeitura de Mossoró realizou mutirão de cadastros da agricultura familiar (CAF) na localidade de Curral de Baixo. Essa ação tem como objetivo promover o desenvolvimento do setor agrícola local, proporcionando melhores oportunidades aos produtores familiares, um socorro garantido quando a safra não acontece.

O CAF possibilita o acesso a benefícios e programas governamentais, além de facilitar a realização de operações comerciais. Com essa iniciativa, a prefeitura evidencia seu compromisso em fortalecer a agricultura familiar, contribuindo para o crescimento econômico sustentável da região. Ao entregar os cadastros nacionais da agricultura familiar, a Prefeitura de Mossoró está proporcionando não apenas um documento, mas também uma chave para o acesso a diversas vantagens oferecidas pelo governo.





“Um certificado emitido pelo Ministério da Agricultura, que a nossa equipe está fomentando, está fazendo acontecer. Então esse trabalho, o agricultor poderia ir até a secretaria, poderia ir até um órgão do Estado, mas a gente está fazendo questão de ir até as comunidades, é uma oportunidade de a gente ficar mais próximo da população e escutar” declarou o Prefeito Allyson Bezerra, que tem acompanhado pessoalmente o trabalho.

“Essa CAF substitui o antigo documento DAP. E o agricultor, a agricultora que tem esse documento, ele consegue acessar as políticas públicas voltadas para o público alvo, que são os agricultores familiares. Eu posso aqui estar citando a aquisição compra direta, aquisição de milho subsidiado na CONAB, aquisição de veículo com desconto também de 10 a 15% dependendo da marca. Ele vai estar também podendo se aposentar, fazer um financiamento nos bancos oficiais do governo. Tem uma gama de benefícios voltados exclusivamente para quem tem essa documentação”, explicou.





O agricultor Francisco Diassis comemorou a realização do cadastro. “É um importante benefício que nós estamos alçando através da Prefeitura, estou aqui para renovar minha documentação”, disse.

Essa ação da Prefeitura de Mossoró demonstra o comprometimento em fortalecer a agricultura familiar como uma importante fonte de desenvolvimento econômico local. Através desses cadastros, os produtores familiares têm a oportunidade de acessar recursos e programas que visam impulsionar suas atividades, tornando-as mais sustentáveis e rentáveis.

Com a entrega dos cadastros nacionais da agricultura familiar, a prefeitura não só empodera os produtores locais, mas também contribui para o crescimento econômico da região, gerando empregos e promovendo a circulação de riqueza dentro da comunidade. É o poder público agindo em prol do desenvolvimento social e econômico de Curral de Baixo, valorizando e apoiando aqueles que são responsáveis pela produção de alimentos e pelo abastecimento da população.