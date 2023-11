OS para a construção da sede do Regimento de Polícia Montada do RN será assinada nesta segunda (20). A solenidade de assinatura será na sede da Governadoria, em Natal, às 14h30. A unidade será erguida em Macaíba, em terreno doado pelo município. O prazo para a construção será de um ano. A cavalaria é a unidade mais antiga da Polícia, e agora com a construção de sua nova sede, trará melhores condições de trabalho para os profissionais da segurança, bem como, melhores condições no manejo com os animais.

FOTO: REPRODUÇÃO