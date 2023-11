Tibau estreia na Feira de Ciências em Belém com projeto inovador de tecnologia ortopédica

O município de Tibau marca presença na Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí, em Belém do Pará, no período de 20 a 24 de novembro. Com grande entusiasmo, estudantes da Escola Rui Barbosa levam dois projetos científicos de destaque, entre eles, um sistema ortopédico focado no desenvolvimento motor de membros inferiores, utilizando tecnologias como Arduino e servo motor.



O projeto, fruto de uma pesquisa e produção contínua de aproximadamente 7 a 8 meses, procura auxiliar e estimular o progresso motor em membros inferiores. Esta é a primeira participação de Tibau na feira científica



Os representantes da Escola Rui Barbosa expressaram profunda gratidão à Prefeitura Municipal de Tibau, nas redes, entre eles, o estudante Antônio Lhuan pelo contínuo apoio à iniciação científica no município. "Sentimento de gratidão a prefeitura por sempre apoiar a iniciação científica do nosso município, a administração se faz presente em todos os sentidos, sempre disposta e muito atenciosa a cada momento juntos. Dessa forma se torna até mais leve para nós alunos representar a cidade. É indescritível o que estamos sentindo mais uma vez por ter esse apoio que contribui tanto para nossas vidas acadêmicas como também pessoal, são sonhos realizados graças a ajuda da Prefeitura Municipal de Tibau, em especial, a pessoa de Lidiane Marques."



Com a estreia marcante em Belém, os alunos prometem apresentar projetos de alto impacto, demonstrando não apenas inovação, mas também a força da colaboração entre a comunidade científica e o apoio da gestão municipal