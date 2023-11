Acordo entre Israel e Hamas para libertação de reféns está próximo; diz líder do movimento Islamita

Autoridades dos Estados Unidos disseram que, embora o acordo ainda não tenha sido concluído, fontes ligadas às negociações estão cada vez mais otimistas e acreditam que as muitas semanas de trabalho estão prestes a ser recompensadas com a libertação de reféns. Duas fontes israelenses também dizem que um acordo poderá ser anunciado ainda hoje. O acordo exigiria a libertação de 50 mulheres e crianças, em troca de uma pausa de quatro a cinco dias nos combates. A proposta prevê também a libertação de três prisioneiros palestinos para cada refém libertado.

O Catar espera anunciar ainda hoje (21) um acordo para libertar os reféns que estão sob domínio do Hamas, desde o ataque de 7 de outubro. Em troca, Israel deve garantir uma pausa nos combates, segundo uma fonte diplomática e outra fonte familiarizada com as negociações.

Duas fontes israelenses também dizem que um acordo poderá ser anunciado ainda hoje. A libertação dos prisioneiros precisa ser aprovada pelo governo israelense, mas a previsão é de que não haja contestações.



Nos termos do acordo, o Hamas também libertaria mulheres e crianças, além das 50 pessoas já previstas na proposta. O grupo radical insistiu que só poderia prosseguir com a ação depois que um cessar-fogo total estivesse em vigor.



A pausa nos combatentes poderia ser prolongada para que mais reféns fossem liberados.



Mortes no conflito chegam a 13.702 - 1.402 do lado israelense e 12.300 na Faixa de Gaza, segundo o governo do Hamas. Os números não puderam ser verificados de forma independente).