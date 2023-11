Vacinação antirrábica: Mossoró atinge meta estabelecida pelo Ministério da Saúde . No município, de acordo com levantamento do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), neste ano, o índice de cobertura vacinal atingiu 91,52% entre cães e gatos. Os dados apresentados pelo CCZ apontam que entre os cães o índice de vacinação chegou a 93,67% de cobertura. Já entre os gatos, o índice de imunização ficou em 87,35%. Desta forma, os números consolidados revelam que Mossoró ultrapassou a meta prevista pelo Governo Federal que é vacinar pelo menos 80% dos animais.

No sábado (18), no “Dia D” de vacinação contra a raiva, a Prefeitura de Mossoró colocou em funcionamento 17 pontos de imunização para receber os tutores e seus animais. Nesse dia de mobilização em toda a cidade, as equipes vacinaram cerca de 4.300 animais.

A Campanha de Vacinação Antirrábica em Mossoró começou em 14 de julho e se encerrou nesta segunda-feira (20).