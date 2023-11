Maior evento do onshore do Brasil é aberto em Mossoró

“Mossoró é referência para o Brasil em muitas áreas. Na fruticultura, na indústria salineira, nas universidades, na cultura, e Mossoró é referência quando se fala de petróleo, porque somos a capital brasileira do petróleo em terra. Um evento como esse, com mais de três mil inscritos, hotéis lotados, restaurantes, o comércio de forma geral aquecido, isso valoriza muito a nossa cidade. A organização está de parabéns, a Redepetro, o Sebrae. Parabéns a todos que estão participando ativamente”, frisou o prefeito Allyson Bezerra.

Com as presenças das principais autoridades politicas e empresariais do Rio Grande do Norte, teve início nesta terça-feira (21), a 8ª edição do Mossoró Oil & Gas Expo (MOGE), maior evento do onshore do Brasil.

Até a quinta-feira (23), o Centro de Exposições Enéas Negreiros (EXPOCENTER), da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), sedia a feira, que reúne os principais atores da cadeia produtiva do petróleo e gás em terra no país, contando ainda com delegações estrangeiras.

O prefeito Allyson Bezerra esteve presente à solenidade de abertura do evento, destacando a importância da iniciativa para a cidade, assim como a governadora Fátima Bezerra, as reitoras da Ufesa, Ludimila Oliveira, e da UERN, Cecília Maia.

“Mossoró é referência para o Brasil em muitas áreas. Na fruticultura, na indústria salineira, nas universidades, na cultura, e Mossoró é referência quando se fala de petróleo, porque somos a capital brasileira do petróleo em terra. Um evento como esse, com mais de três mil inscritos, hotéis lotados, restaurantes, o comércio de forma geral aquecido, isso valoriza muito a nossa cidade. A organização está de parabéns, a Redepetro, o Sebrae. Parabéns a todos que estão participando ativamente”, frisou o prefeito Allyson Bezerra.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Mossoró, Frank Felisardo, também acompanhou a abertura da Mossoró Oil & Gas Expo, ressaltando a participação expressiva da cadeia do petróleo e gás na geração de emprego e renda na cidade. “O Município é sempre um grande parceiro para a indústria do petróleo, e a gente consegue perceber pelos números do Caged nos últimos meses um grande crescimento no setor de serviços, que é, em especial, o que a indústria petrolífera mais contrata, são empresas da área de serviços”, frisou.

A feira é promovida pela Associação de Empresas Fornecedoras de Bens e Serviços para a Cadeia de Petróleo, Gás, Petroquímica e Energia do Rio Grande do Norte (REDEPETRO/RN) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RN (SEBRAE/RN). O gestor do Projeto de Petróleo e Gás do Sebrae/RN e um dos idealizadores do evento, Robson Matos, reforça a importância da Moge para a cidade.

“É o maior evento onshore da América Latina, mostrando todo esse potencial de Mossoró no tocante à exploração e produção do petróleo. Enquanto realizadores do evento, ficamos muito felizes em poder contribuir com o desenvolvimento da cidade, através da Mossoró Oil & Gas, um evento que está ocupando toda a rede hoteleira da cidade, enfatizando a força que existe ainda na indústria de petróleo e gás na cidade, que está passando por um processo de retomada”, disse Robson.

Presidente da Redepetro RN, Gutemberg Dias também ressalta o que representa a Mossoró Oil & Gas Expo para o município. “Eu acho que a Mossoró Oil & Gas representa a pujança do mercado de petróleo e gás aqui na nossa região. A feira termina por trazer e mostrar para o mossoroense, mostrar para o norte-rio-grandense, a importância que a nossa cidade tem, que o estado tem na produção do petróleo e gás em nível nacional. Começamos com um fórum, que foi crescendo, crescendo e hoje nós temos esse evento com dois pavilhões”, afirmou.

O Mossoró Oil e Gas Expo 2023 conta com mais de 100 palestras em sua programação, 110 reuniões de negócios, visitas técnicas a campos de petróleo, entre muitas outras atividades. A estrutura do evento contempla mais de 130 estandes, frente aos 90 de 2022. Os mais de 90 expositores estarão instalados em dois pavilhões. Na edição de 2022 era apenas um pavilhão.