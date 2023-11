Uern e Idecan se reúnem para tratar sobre edital do concurso

A reunião foi entre a Uern e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca selecionada para realizar o próximo concurso durante o encontro foi discutido a construção do edital do certame. A expectativa da Instituição é que o edital com as informações sobre cargos, datas de realização da prova e demais detalhes sobre o concurso seja publicado ainda neste ano. O último concurso público realizado pela Uern ocorreu em 2016, com mais de 12 mil inscritos. O certame ofereceu 116 vagas, mas, ao longo do período de validade, foram convocados mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.

A Comissão responsável pelo novo concurso público da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) vem se reunindo com representantes do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca selecionada para realizar o próximo concurso, para discutir a construção do edital do certame. Foram realizados encontros na última segunda-feira, 20, e nesta terça-feira, 21.



Representantes da Diretoria de Ações Inclusivas (DAIN) e da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade (Diaad) da Uern participaram das reuniões para debater a metodologia de aplicação de cotas étnico-raciais e de pessoa com deficiência (PCD) no concurso público.



A expectativa da Instituição é que o edital com as informações sobre cargos, datas de realização da prova e demais detalhes sobre o concurso seja publicado ainda neste ano.

O último concurso público realizado pela Uern ocorreu em 2016, com mais de 12 mil inscritos. O certame ofereceu 116 vagas, mas, ao longo do período de validade, foram convocados mais de 500 servidores, entre professores e técnicos-administrativos.