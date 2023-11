Allyson convida a população para o lançamento da 2ª fase do Mossoró Realiza. O evento ocorrerá na próxima segunda-feira (27), na Rua Benício Filho, no grande Alto de São Manoel, a partir das 16h30, onde o prefeito de Mossoró anunciará que abrangem diversas áreas e contemplará tanto a Zona Urbana quanto a Rural. Segundo o gestor, serão anunciados mais de R$ 80 milhões de investimentos em obras, incluindo a duplicação das pontes da Avenida Presidente Dutra, no Alto de São Manoel.