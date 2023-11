Paróquia prepara cavalgada da Luz para o próximo sábado, 25

A 17ª Cavalgada da Luz ocorrerá neste sábado (25), com saída às 16h da Capela de São Pedro, conjunto Liberdade I. Antes do início do percurso, às 15h, será dada a bênção aos cavaleiros, amazonas e animais pelo padre Flávio Augusto Forte Melo.



Esse evento integra a programação da Festa de Santa Luzia 2023.



Os participantes vão percorrer quase 10 quilômetros pelas ruas de Mossoró, acompanhados do andor e da imagem peregrina de Santa Luzia, padroeira da Diocese.



A animação será por conta dos poetas Lalauzinho de Lalau, Manoel Marinho, dentre outros.



O trajeto contempla ainda o conjunto Vingt Rosado, bairro Alto da Conceição, avenidas Coelho Neto e Rio Branco, além de parada na Estação das Artes Elizeu Ventania.



O destino final será o Parque de Exposições Armando Buá (Feira do Bode), onde ocorrerá apresentação de cantores e bandas de forró, como Alex do Acordeon e Forró Azunhado.



Segundo estimativas da organização, cerca de 150 animais devem participar desta edição da cavalgada, que reunirá em média 500 pessoas.



A participação é gratuita, com orientação para a compra da camiseta do evento, que já está disponível na Lojinha de Santa Luzia e também estará à venda durante a Cavalgada da Luz.



Vale lembrar que todo o trajeto é acompanhado pelas polícias de trânsito, conforme esquema de segurança já traçado pela Paróquia de Santa Luzia e pelas forças de segurança.



“A Cavalgada da Luz é sempre um encontro muito bonito dos devotos da nossa padroeira. É um momento descontraído, mas também de muita demonstração de fé e devoção. Temos certeza que essa será uma das maiores edições, do jeito que Santa Luzia merece”, disse padre Flávio Augusto, pároco da Catedral e coordenador-geral da Festa de Santa Luzia.



Estação Natal



Neste ano, a 17ª Cavalgada da Luz estará integrada à programação do Estação Natal, promovida pela Prefeitura de Mossoró.



No sábado (25), durante abertura da decoração natalina pelo Município, os cavaleiros, amazonas e animais vão ter uma rápida parada na Estação das Artes Elizeu Ventania, para participar do Estação Natal.



Neste momento, o padre Flávio Augusto, que participará de todo o trajeto, vai compor o dispositivo do evento da Prefeitura para um discurso religioso. Em seguida, a cavalgada segue até o Parque de Exposições Armando Buá.



A Festa de Santa Luzia ocorrerá de 1 a 13 de dezembro, com o tema “Luz na Missão”.