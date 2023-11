FNF declara Baraúnas campeão Potiguar da 2ª divisão após irregularidade do MEC

A decisão foi tomada após a informação de que o Mossoró Esporte Clube registrou atualização do seu Estatuto Social em outubro de 2013, se propondo a praticar o futebol em caráter amador, o que torna o clube inadequado a participar do Campeonato Potiguar Segunda Divisão, competição profissional. O Leão do Oeste havia sido o segundo colocado na disputa por pontos corridos, com 18 pontos - seis a menos que o MEC. Após constatar a irregularidade, o Baraúnas retorna para a primeira divisão do estadual, de onde foi rebaixado em 2018.

A Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol emitiu resolução nesta quinta-feira, 23 de novembro, que determina a desclassificação do Mossoró Esporte Clube do Campeonato Potiguar Segunda Divisão 2023.



Com a desclassificação do Mossoró E.C., primeiro colocado na competição, foi declarada Campeã da Segunda Divisão do Campeonato Potiguar 2023, a Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas, equipe classificada no segundo lugar geral.

Em nota, o Mossoró Esporte Clube disse que "está empenhado em apurar os fatos e garantir a transparência e a integridade do campeonato. Levamos todas as denúncias a sério e estamos trabalhando em conjunto com a Federação para investigar o ocorrido".

"Reforçamos nosso compromisso com o fair play e a ética esportiva. O Mossoró Esporte Clube sempre prezou pela honestidade e pelo respeito às regras do jogo. Caso seja comprovada qualquer irregularidade, tomaremos as medidas necessárias para corrigir a situação e garantir a justiça esportiva", destacou o comunicado.