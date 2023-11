Veja as vias que serão interditadas para o lançamento da “Estação Natal”, neste sábado (25). Os condutores devem ficar atentos às interdições, que acontecerão a partir das 17h de amanhã (25). As ações serão necessárias para a realização do projeto “Estação Natal” e para garantir a segurança das pessoas que vão prestigiar o evento. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e no auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas.

FOTO: REPRODUÇÃO