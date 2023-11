Serviço de terraplenagem nas comunidades rurais é concluído pela Prefeitura de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), concluiu a terraplenagem nas localidades de São José, Fazenda São João, Sol Nascente, Córrego Mossoró e estrada que liga a BR-304 a Estrada do Melão. Ao todo, durante o último período de trabalho da equipe da Seadru, foram recuperados aproximadamente 30 quilômetros de estradas vicinais.



O trabalho realizado na estrada que liga a BR-304 à região do Córrego Mossoró/Jurema recuperou 14 quilômetros. Na comunidade Fazenda São João o total chega a 8 km e ainda pouco mais de 2 quilômetros na estrada de acesso à comunidade de Sol Nascente.



O serviço visa melhorar a trafegabilidade e o acesso de veículos, possibilitando fluidez e melhor qualidade de vida para os residentes pelos trechos recuperados. “O trabalho realizado nessas comunidades é de grande importância, melhorando a qualidade de vida do homem do campo. Esse trabalho mostra como a gestão tem respeito pelo morador da zona rural”, destacou Kaio Vitor, gerente-executivo de Infraestrutura Rural da Seadru.



A obra beneficia também à cadeia produtiva, tendo em vista o acesso aos projetos e campos de produção, potencializando o escoamento da produção. “O trabalho na estrada que liga a BR-304 foi de grande importância para aqueles produtores de melão que precisam transportar suas cargas. Esse trabalho visa a qualidade do produto, fortalecendo a agricultura local”, explicou.