Fátima lança Marco Legal do Hidrogênio Verde do RN nesta segunda em Natal

A solenidade será às 15 horas no Auditório da Governadoria, em Natal. Na ocasião, será assinada mensagem encaminhando o projeto de lei à Assembleia Legislativa. Além de reafirmar o compromisso do governo do RN com a transição energética, o marco legal estimula o desenvolvimento do mercado de combustíveis verdes com o objetivo de contribuir para a descarbonização e posicionar o Estado como exportador desses produtos de alto valor agregado.

Elaborado a partir da união do setor produtivo, academia, investidores privados e de agentes públicos, o marco legal oferece segurança jurídica aos investidores do setor de energias renováveis e posiciona o Rio Grande do Norte na vanguarda das oportunidades de investimento, industrialização e geração de emprego.