Estudantes de Tibau se destacam em evento científico em Belém, no Pará. Antônio Lhuan, Ana Nicolly e Marília Clara alcançaram posições de destaque na Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí. Apoiados pela prefeitura de Tibau, os três estudantes participaram do evento e se credenciaram para a 6ª Edição da MOCITE, que acontecerá em outubro de 2024, na cidade de Arapiraca, Alagoas.