Festa do Bode de Governador reúne famílias e aquece a economia local

A Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado realizou, de sexta (24) a domingo (26), com muito sucesso a Festa do Bode 2023, reunindo famílias e aquecendo a economia local.

O evento contou com a participação de 19 fazendas de criadores de ovinos e caprinos locais e dos municípios de Mossoró e Patu.

Milhares de pessoas passaram pelo Horto Florestal, prestigiando a exposição de animais e as atrações que incluíram repentistas e forró pé de serra durante os três dias do evento.

O Concurso de Comidas Típicas Regionais também chamou a atenção do público e distribuiu R$ 2 mil em premiação para as categorias “Melhor Buchada de Bode” e “Melhor Cuscuz com Carne de Bode”.

A Festa do Bode foi concluída no domingo (26) com um grande público comparecendo para os shows que foram puxados pela banda cearense Forró Real, gerando renda extra para os barraqueiros que se inscreveram para atuar no evento.

O prefeito Dr. Artur Vale visitou a estrutura da festa e conversou com criadores, barraqueiros e o público presente. Em discurso no palco principal do evento no domingo (26), Dr. Artur Vale agradeceu a presença de todos e exaltou a importância do evento, se comprometendo em continuar trabalhando para a ampliação da Festa do Bode em 2024. “Trata-se de mais um evento que estamos resgatando, pois sabemos da importância de termos um calendário anual de eventos para o lazer do nosso povo e para o aquecimento da nossa economia. Vamos trabalhar agora para que a nossa festa do bode seja maior e ainda melhor que a deste ano.”, declarou o prefeito.

A Festa do Bode se junta ao Dissé Folia, Dissé Junino, Dissé da Criançada e o Natal das Crianças na lista de grandes eventos realizados pela gestão do prefeito Dr. Artur Vale.