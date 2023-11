Oscilações de energia causaram a paralisação de 8 poços de Mossoró

Segundo a Caern, o problema foi registrado durante a madrugada desta terça-feira (28), em todos os poços do lado leste da cidade, que pararam de funcionar. Alguns desses já foram realizados pela Companhia e voltaram a enviar água normalmente para os bairros atendidos. A Caern diz que desde ontem vem registrando paralisações em diversos poços pelo estado, provocados pela interrupção no fornecimento de energia, em virtude das chuvas. Informou, ainda, que as equipes estão trabalhando, juntamente com a empresa de energia, para solucionar os problemas.