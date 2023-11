UPA do Santo Antônio fica sem energia por 5 horas; gerador garante funcionamento

A interrupção no fornecimento de energia na unidade foi registrado por volta das 4h desta terça-feira (28). “Ficamos cinco horas sem energia na UPA do Santo Antônio. No momento, com paciente entubado na sala vermelha e nosso gerador manteve o funcionamento normal”, contou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde. “Mais uma vez destacamos a importância dos geradores nas Unidades de Pronto Atendimento de Mossoró”, completou.

A falta de energia elétrica registrada nesta terça-feira (28), em Mossoró, não comprometeu os atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Na UPA do bairro Santo Antônio, o gerador instalado e mantido pela Prefeitura de Mossoró garante o pleno funcionamento da unidade.

A falta de energia elétrica na UPA do bairro Santo Antônio foi registrada por volta das 4 horas da manhã de hoje e prontamente o gerador foi acionado.

“Ficamos cinco horas sem energia na UPA do Santo Antônio. No momento, com paciente entubado na sala vermelha e nosso gerador manteve o funcionamento normal”, contou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

“Mais uma vez destacamos a importância dos geradores nas Unidades de Pronto Atendimento de Mossoró. Equipamentos colocados nessa gestão. Ressaltamos ainda o trabalho dos profissionais que cuidam dos geradores, realizando as manutenções preventivas e sempre vigilantes quanto ao nível de combustível e funcionamento”, ressaltou Morgana Dantas.

Em junho do ano passado, a Prefeitura de Mossoró entregou geradores de energia elétrica às UPAs dos bairros Alto de São Manoel e Santo Antônio. Cada equipamento foi adquirido no valor de R$ 235 mil, totalizando um investimento de R$ 470 mil.

Com o investimento realizado pela gestão, as três unidades contam com os geradores. “Nós realizamos a compra de dois geradores vitais para as unidades, pois nós temos salas vermelhas, onde pacientes ficam em ventiladores mecânicos que necessitam de energia elétrica, gerando oxigênio e medidas para sobrevivência dos pacientes”, explicou a titular da Secretaria Municipal de Saúde.

As unidades dos bairros Alto de São Manoel e Belo Horizonte não foram afetadas pela falta de fornecimento de energia elétrica.