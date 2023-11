Chuvas aumentam incidência de raios no RN: Cosern triplica equipes em campo

Em menos de 48 horas, conforme levantamento do COI da Neoenergia Cosern com base em dados da Plataforma ClimaTempo, mais de 2,1 mil raios atingiram o estado. Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas somente em Natal e Região Metropolitana se aproximou dos 200 milímetros conforme a ClimaTempo, provocando alagamentos. A Neoenergia Cosern reforça orientações de segurança para os dias de chuvas como: Em caso de imóvel alagado, desliar o disjuntor imediatamente; Não utilizar aparelhos domésticos ligados na energia se estiver com o corpo molhado e descalço.

Devido as últimas chuvas, em menos de 48 horas, mais de 2,1 mil raios atingiram o Rio Grande do Norte de acordo com a Plataforma ClimaTempo e para amenizar os transtornos, a Neoenergia Cosern triplicou o número de equipes em campo para atender as demandas relacionadas às chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, totalizando mais de 200 profissionais em atuação.

Para dar suporte técnico a esses profissionais, o quantitativo de engenheiros e técnicos no Centro de Operações Integradas (COI), em Natal, aumentou em 100%.



Em menos de 48 horas, conforme levantamento do COI da Neoenergia Cosern com base em dados da Plataforma ClimaTempo, mais de 2,1 mil raios atingiram o estado. Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas somente em Natal e Região Metropolitana se aproximou dos 200 milímetros conforme a ClimaTempo, provocando alagamentos. Em alguns bairros de Natal e cidades vizinhas, como Parnamirim, o fornecimento de energia de algumas ruas precisou ser suspenso por questões de segurança.



Por volta das 11h desta terça-feira (28), a Neoenergia Cosern registrava interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica em Parnamirim, Extremoz, Monte Alegre, São Gonçalo do Amarante e Natal. As equipes técnicas seguem trabalhando para restabelecer o fornecimento integral de energia elétrica respeitando as diretrizes de segurança impostas para a ocasião.



Orientações



A Neoenergia Cosern reforça orientações de segurança para os dias de chuvas.



Em caso de imóvel alagado, desligue o disjuntor imediatamente;



Não utilize aparelhos domésticos ligados na energia se estiver com o corpo molhado e descalço;



Em caso de choque elétrico, desligue imediatamente o disjuntor da residência e só depois auxilie a vítima;



Não utilize telefone celular com o carregador conectado na tomada;



Evite o uso do T (benjamim);



Se estiver ao ar livre, busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;



Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;



Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;



Não fique próximo a cercas de arame;



Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;



Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;



Não caminhe em áreas descampadas;



Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;



Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;



Não se banhar em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade;



Quando possível, e em segurança, faça a revisão periódica das instalações elétricas internas da residência com auxílio de um eletricista profissional.