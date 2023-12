Sesap solicita ao MS repasse de R$ 85 mi para procedimentos de média e alta complexidade

O repasse diz respeito ao aumento do teto financeiro de procedimentos de média e alta complexidade. Dos R$ 85 milhões , cerca de R$ 40 milhões serão destinados para Natal. O montante requisitado pela Sesap poderá solucionar a questão da dificuldade financeira do município com pagamentos para os procedimentos cardiológicos, por exemplo. A portaria de liberação da verba já está sob análise do ministério e, de acordo com as negociações mantidas na reunião, deve ser publicada no início de dezembro, com a confirmação dos repasses e dos valores, de acordo com a disponibilidade orçamentária do órgão federal.

O repasse de novas verbas para a saúde pública do Rio Grande do Norte foi o principal assunto tratado pela equipe da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) em reunião com o Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira (28). O pedido feito pelo estado, representando também os municípios potiguares, é de aproximadamente R$ 85 milhões.



Esse pedido diz respeito ao aumento do teto financeiro de procedimentos de média e alta complexidade, sendo cerca de R$ 40 milhões a serem destinados para Natal. O montante requisitado pela Sesap poderá solucionar a questão da dificuldade financeira do município com pagamentos para os procedimentos cardiológicos, por exemplo. A situação foi apresentada durante a reunião, reforçando a necessidade de urgência dos repasses.



"Esse pedido é feito pela Sesap desde maio. A reunião foi muito positiva e saímos muito esperançosos de que a resposta deve sair dentro dos próximos dias e várias questões podem ser solucionadas em breve, como essa do município de Natal relacionada aos procedimentos cardiológicos. Estamos aqui para trabalhar sempre pelo melhor para a população potiguar", destacou a secretária de Estado da Saúde Pública, Lyane Ramalho.



A portaria de liberação da verba já está sob análise do ministério e, de acordo com as negociações mantidas na reunião, deve ser publicada no início de dezembro, com a confirmação dos repasses e dos valores, de acordo com a disponibilidade orçamentária do órgão federal.