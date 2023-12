Santa Luzia 2023: Centro Diocesano de Memórias será aberto ao público durante a festa

De segunda a sexta-feira, o CDM estará aberto das 7h30 às 11h30. Já aos sábados e domingos, será de 7h30 às 11h30 e de 15h às 18h. No local, os visitantes podem conferir relíquias, itens, fotografias e documentos históricos e importantes de bispos, padres e da própria Diocese que contam a história da Igreja Católica em Mossoró, como é o caso do acervo do memorável Padre Alfredo Simonetti. Também haverá uma exposição especial de Padre Dário Tórboli, denominada de “Uma jornada de entrega à missão, uma narrativa tecida com fios de amor”.

O Centro Diocesano de Memórias (CDM) será aberto ao público de 2 a 12 de dezembro, período que engloba parte da Festa de Santa Luzia 2023. A estrutura, inaugurada em outubro deste ano, funciona dentro do Seminário Santa Terezinha.



“Convidamos a todas as pessoas, não só católicos, como a comunidade em geral, a conhecer a nossa rica história, contada através de um acervo diversificado e robusto. Durante todo o percurso dentro do CDM, os visitantes, sem precisar de agendamento, terão auxílio para conhecer e entender todas as peças e itens”, explica o seminarista Carlos Daniel, coordenador do CDM.