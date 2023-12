Grossos chega aos 70 anos de emancipação com uma programação diversificada

Em 11 de dezembro o município completa mais um ano de liberdade política e, para tal, a Prefeitura definiu um tema que contempla algo que é peculiar ao povo: “Grossos 70 anos – uma história contada por todos”. A programação pensada e definida pela Prefeitura de Grossos será desenvolvida ao longo de oito dias com eventos esportivos, culturais, entrega de obras de infraestrutura e shows musicais com o canto Chagas Sobrinho, Padre João Carlos, Maneava, Kátia Cilene e atrações locais. A festa finaliza com a apresentação do espetáculo: O Moinho do passado em movimento ao futuro que conta a história da cidade.

O tempo continua movendo a pequena cidade de Grossos e, do passado ao presente, tudo segue se transformando. Tanto que o espetáculo que mostra os 70 anos de emancipação política da cidade focaliza justamente nesse sentido em seu nome: “O moinho do passado em movimentosao futuro: Grossos conta a sua história”. Em 11 de dezembro o município completa mais um ano de liberdade política e, para tal, a Prefeitura definiu um tema que contempla algo que é peculiar ao povo: “Grossos 70 anos – uma história contada por todos”.

A programação pensada e definida pela Prefeitura de Grossos será desenvolvida ao longo de oito dias, a começar em 2 de dezembro, sábado, com o I Oeste de Taekwondo Open Circuito Potiguar 2023. O evento será realizado no Ginásio Francisco Caetano Filho, a partir das 8h, e reunirá praticantes de uma modalidade esportiva que tem se destacado no Brasil, de maneira geral, com foco, evidentemente, nas raízes grossenses.

Ainda no dia 2/12 será realizada a Copinha Sub-13 na Quadra Carlos Alves, no bairro Coqueiros, a partir das 19h. Ainda nesse horário, em local distinto, na Arena Coqueiros, terá início o Torneio de Futevôlei Masculino. Para o domingo, 3/12, a partir das 8h, será realizada a Copa Martins de Futebol Amador no Estádio Darilzão, na comunidade de Córrego.

A programação segue na quarta-feira, 06/12, com ensaio aberto e técnico do espetáculo “Moinho do passado em movimento ao futuro”, que tem a participação de crianças e jovens atores e atrizes de Grossos e que contam a história do município de uma maneira que encanta e desperta o interesse histórico acerca da formação e liberdade política do município. Para a quinta-feira, 07/12, será a vez de show gospel com o cantor Chagas Sobrinho, com apresentação de igrejas e congregações.

Já na sexta-feira, 08/12, a programação será iniciada às 8h30, com inauguração do calçamento de Alagamar e Portelinha. Às 9h30 haverá entrega de veículos para o Centro Educacional de Atendimento Multidisciplinar (CEAM), que recebe crianças que necessitam de atendimento especializado. Além disso, veículos serão entregues para o serviço de Policlínica e Vigilância Sanitária.

À noite, conforme a programação, haverá a grande final da Super Copa de Futsal Feminino. O evento será às 19h na Quadra Municipal Geovanni Brito. Ainda na parte noturna, a partir das 20h, ocorrerá a Corrida de Minibarcos à Vela na Prainha do Aristin. Encerrando a programação da sexta-feira, às 20h ocorrerá show católico com o padre João Carlos e, em seguida, ensaio geral do espetáculo que conta a história da cidade, às 22h.

Para o sábado, 09/12, a programação se volta exclusivamente para o Lual das Cores, evento que tem o objetivo de chamar a atenção do turismo regional e estadual para as peculiaridades turísticas do município. O evento acontecerá à noite, na praia de Pernambuquinho, e será iniciado às 17h, com apresentação de Tony Dilmar. Às 19h será a vez de Luanderson e Banda comandarem a festa no palco para, às 22h, cederem vez à banda Maneva. A programação final será às 02h, com apresentação de Kátia Cilene.

Para o domingo, 10/12, ocorrerá a Grande Final da Copa Master de Futebol Society e primeiro dia de apresentação do espetáculo, às 19h30. Em seguida, a partir das 21h, shows com artistas a terra no palco da Praça do Moinho.

Para a segunda-feira, 11 de dezembro e dia da emancipação política de Grossos, a programação será iniciada às 9h30, com a Feira das Marisqueiras. À tarde, a partir das 16h, desfile cívico pelas ruas do Centro da cidade. À noite, a partir das 18h45, na Quadra Geovanni Brito, será a Grande Final da Super Copa de Futsal Feminino. Encerrando a programação, às 19h30, segunda apresentação do espetáculo “Moinho do passado em movimento ao futuro”.

Para a prefeita Cinthia Sonale, a programação contempla todos os públicos e apresenta, a partir do tema da festa de emancipação (Grossos 70 anos – uma história contada por todos), que é preciso destacar a participação popular no processo de liberdade política do município. “Estamos, a cada dia, construindo uma nova liberdade e esse processo de construção, claro, precisa da participação de todos nós”, enfatizou.