PMM lança campanha “Dezembro Vermelho” nesta sexta-feira, 01

Nesta sexta-feira (1º), a Prefeitura de Mossoró promoverá a abertura da campanha “Dezembro Vermelho” que visa a prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O lançamento será realizado no auditório do Centro Administrativo da Cidadania Pref. Alcides Belo, no bairro Aeroporto, a partir das 8h.



A campanha tem abrangência nacional e marca a luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs. A mobilização objetiva chamar a atenção da sociedade para a prevenção, assistência, proteção e direitos das pessoas infectadas com o HIV.



O mês temático denominado “Dezembro Vermelho” é composto por um conjunto de atividades e mobilizações para o enfrentamento ao HIV/Aids e demais ISTs. Uma campanha realizada em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), integrando administração pública, entidades da sociedade civil organizada e organismo internacionais.

“Em Mossoró, realizamos durante todo o ano ações educativas, preventivas e de diagnóstico de ISTs com testagens rápidas, por exemplo. Durante este mês de dezembro, com a campanha, intensificaremos o trabalho, expandindo nossas atividades, levando uma série de serviços de saúde para unidades básicas de saúde e outros equipamentos públicos e ainda empresas privadas”, informou Joyce Hayanny, coordenadora do Programa IST/Aids e Hepatites Virais do município.



O Ministério da Saúde aponta que o uso do preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão das ISTs, do HIV/Aids e das hepatites virais B e C.



“DEZEMBRO VERMELHO” – A campanha foi instituída pela Lei n.º 13.504/2017. A campanha deve promover iluminação de prédios públicos com luzes de cor vermelha; palestras e atividades educativas; veiculação de campanhas de mídia; realização de eventos.



AIDS – A doença é causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV). Esse vírus, do tipo retrovírus, ataca o sistema imunológico, o qual é o responsável por defender o organismo de doenças.



ISTs – As Infecções Sexualmente Transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. São transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de preservativo masculino ou feminino, com uma pessoa que esteja infectada. De maneira menos comum, as ISTs também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas. A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.