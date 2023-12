PL propõe homenagear Padre Sátiro com nome de avenida de Mossoró. De autoria do vereador Lawrence Amorim, presidente da Câmara Municipal, a proposta, em comum acordo com a direção da Diocese de Mossoró, foi apresentada à Câmara nesta quinta-feira (30) e será apreciada ainda em dezembro. Caso seja aprovada, uma das principais avenidas da cidade, a Diocesana, passará a se chamar Avenida Diocesana Padre Sátiro.

FOTO: REPRODUÇÃO