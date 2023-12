Mossoró registra 61,9% menos mortes violentas no mês de novembro de 2023. Em todo o Rio Grande Norte a redução foi de 42,5%, tornando este o mês de novembro menos violento no estado, desde o ano de 2011, quando foi iniciado o levantamento. Os dados são da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) e foram divulgados nesta sexta-feira (1º).

As Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) continuam em queda no Rio Grande do Norte. Segundo dados contabilizados e consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE), da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), a redução foi de 42,5%.

Este é o menor índice de violência para o mês desde quando foi iniciada a série histórica do estado, em 2011.

Em números absolutos, 120 pessoas foram mortas no RN em novembro de 2022. Já neste ano, no mesmo período, foram registradas 69 mortes violentas (-42,5%). Compreende-se como CVLIs o total de mortes por homicídio doloso, mortes decorrentes de intervenção policial, vítimas de latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídios.

Série histórica

No Rio Grande do Norte, as mortes violentas passaram a ser contabilizadas, seguindo uma mesma metodologia, a partir de 2011. Abaixo, confira os dados referentes ao total de CVLIs para o mês de novembro ano a ano.

Nov/2011 | CVLIs: 96

Nov/2012 | CVLIs: 110

Nov/2013 | CVLIs: 167

Nov/2014 | CVLIs: 138

Nov/2015 | CVLIs: 179

Nov/2016 | CVLIs: 159

Nov/2017 | CVLIs: 160

Nov/2018 | CVLIs: 142

Nov/2019 | CVLIs: 107

Nov/2020 | CVLIs: 116

Nov/2021 | CVLIs: 100

Nov/2022 | CVLIs: 120

Nov/2023 | CVLIs: 69

Redução nas maiores cidades

A redução das mortes violentas também vem acontecendo nas maiores cidades do estado. Abaixo, veja tabela com o total de CVLIs registradas nos meses de novembro de 2022 e 2023 nos municípios de Natal, Mossoró, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba.

Natal

CVLIs/Nov/2022: 26

CVLIs/Nov/2023: 8

Redução: - 69,2%

Mossoró

CVLIs/Nov/2022: 18

CVLIs/Nov/2023: 7

Redução: - 61,9%

Parnamirim

CVLIs/Nov/2022: 8

CVLIs/Nov/2023: 5

Redução: - 37,5%

São Gonçalo do Amarante

CVLIs/Nov/2022: 5

CVLIs/Nov/2023: 4

Redução: - 20%

Macaíba

CVLIs/Nov/2022: 6

CVLIs/Nov/2023: 0

Redução: - 100%