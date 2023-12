Tribunal de Justiça instala mais uma vara criminal em Mossoró

A solenidade de instalação aconteceu sexta-feira (1º) da semana passada, com a presença do prefeito Allyson Bezerra, do presidente da Câmara Lawrence Amorim, do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Amílcar Maia, entre outras autoridades recepcionadas pelo diretor do Fórum Municipal, juiz Breno Valério.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte instalou no dia 1 de dezembro, mais uma Vara Criminal no Fórum Desembargador Silveira Martins, em Mossoró-RN.

O presidente do TJRN, desembargador Amilcar Maia, veio pessoalmente inaugurar a 4ª Vara Criminal de Mossoró, que vai se somar com as outras três já existentes.

O prefeito Allyson Bezerra prestigiou a solenidade, que lotou o plenário do Tribunal do Júri Popular. Na ocasião, falou da importância da nova vara e anunciou obras de drenagem e de acessibilidade ao Complexo Judiciário.

A 4ª Vara Criminal terá no comando o juiz André Melo Gomes Pereira, que recebeu as boas-vindas do diretor do Fórum de Mossoró, juiz Breno Valério. Antes, André atuava em Caicó.

O Fórum de Mossoró já dispõe da 1ª Vara Criminal com suas funções voltadas exclusivamente para o Tribunal do Júri Popular, tendo à frente o juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

Os outros tipos de crimes são distribuídos na 2ª, 3ª e agora também para a 4ª Vara Criminal. Segundo o diretor Breno Valério, vai agilizar o andamento dos processos.





O presidente do TJRN, Amilcar Maia, diz que o tribunal monitora a demanda de processos nas comarcas e que naquelas que estão apresentando aumento, estão feitos investimentos.

Além de Mossoró, o desembargador Amilcar Maia destacou que as Comarcas de Parnamirim e Pau dos Ferros, também já estão demonstrando necessidade de ampliar suas estruturas.

O presidente da Associação dos Juízes no Rio Grande do Norte, Andreo Marques, disse que com certeza vai contribuir e aperfeiçoar o trabalho da Justiça nesta área criminal.