Assú tem três meses para realizar estudo sobre impacto de criação de cargos

Os cargos, nas áreas fiscais urbanística e ambiental, foram criados pela Lei Complementar nº 181/2023. A determinação da 1ª Vara da Comarca do município, visa a realização de estudo técnico, atualizado e detalhado, no prazo de três meses, que seja subscrito por profissional habilitado, acerca do impacto orçamentário, financeiro e fiscal das despesas relacionadas aos novos cargos, a fim de que não exista impedimento legal à realização do concurso público para provimento do número necessário de cargos efetivos atualmente; entenda.